Весела Бръмчева и Петя Делчева станаха вицешампионки по борба

Весела Бръмчева и Петя Делчева останаха на крачка от титлите на Държавното първенство по борба за жени. И двете състезателки на хасковския клуб „Ангел войвода“ завършиха на вторите места в своите категории.

Петя Делчева стана вицешампионка в категория до 50 килограма в конкуренция на още осем състезателки. На финала тя допусна поражение от Мария Спировска от ЦСКА в последните секунди.

Една загуба коства титлата и на Весела Бръмчева. В категория до 53 килограма тя записа три победи, но поражението й от бъдещата шампионка от Атлетик Пловдив Деница Георгиева и коства успеха.

При мъжете в свободния стил Мерт Славов е трети в категория до 97 кг.