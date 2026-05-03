Хасковлийка в шок: Продават джанки по 20 евро за килограм

Шокираща цена на един от най-разпространените плодове у нас изненада жителите на Хасково и предизвика вълна от коментари в социалните мрежи.

Читателка на Haskovo.net сигнализира за търговски обект в района на булевард „Васил Левски“, където първите за сезона джанки се предлагат на цена, достойна за екзотичен деликатес. На изпратената от нея снимка, заснета в средата на седмицата, ясно се вижда ръчно изписана табела, според която килограм от киселия плод струва точно 20 евро.

Макар първите плодове и зеленчуци традиционно да държат по-високи нива, сумата от близо 40 лева за килограм джанки се стори абсурдна на мнозина, предвид факта, че след само месец те ще препълнят дърветата в целия град. Гражданката, заснела кадъра, изразява недоумение дали става въпрос за грешка в изписването на валутата, или търговците действително разчитат на платежоспособни клиенти с носталгия по вкуса на пролетта.

Необичайната оферта бързо се превърна в най-обсъжданата тема сред купувачите в квартала, които с ирония отбелязват, че при такива цени джанките в Хасково вече официално са влезли в категорията на луксозните стоки.

Докато едни се шегуват, че плодът вероятно е вносен или притежава магически свойства, други са категорични, че подобни ценови равнища са просто опит за привличане на вниманието чрез провокация. На фона на общата инфлация, хасковските „златни“ джанки остават като любопитен пример за пазарната реалност в началото на май.