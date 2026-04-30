Обвиниха 42-годишния за трите изстрела и ранения в крака младеж

    Районна прокуратура–Хасково привлече към наказателна отговорност 42-годишния Ш.К. от , който рани с огнестрелно оръжие 21-годишния Ерджан Раиф след скандал на пътя. Кървавият инцидент се разиграл в ранния следобед на 29 април край Хасково, на изхода в посока Димитровград. До стрелбата се е стигнало след внезапно възникнал словесен конфликт между двамата водачи, които спрели автомобилите си на пътното платно, за да изяснят отношенията си.

    В разгара на спора по-възрастният мъж от кърджалийското село Паничково извадил пистолет и произвел общо три изстрела. Първите два били насочени във въздуха, но при третия обвиняемият стрелял директно в крака на опонента си от Хасково. Вследствие на огнестрелната рана в дясната подбедрица младият мъж е получил средна телесна повреда, довела до трайно затруднение в движението. На пострадалия веднага е била оказана спешна медицинска помощ в местната болница, а стрелецът е бил задържан на място от органите на реда.

    Разследващите органи са установили, че използваният от Ш.К. пистолет е законно притежаван. Въпреки това прокуратурата квалифицира деянието като извършено по начин и със средства, опасни за живота на мнозина, тъй като стрелбата е станала на публично място. По случая вече са извършени множество процесуално-следствени действия, включително оглед на местопроизшествието и разпити на свидетели на екшъна. Назначени са специализирани видеотехнически, съдебномедицински и балистични експертизи, които да изяснят всички детайли около престъплението по Наказателния кодекс.

    С постановление на наблюдаващия прокурор Ш.К. е задържан за срок до 72 часа. Очаква се държавното обвинение да поиска от съда налагане на най-тежката мярка за неотклонение спрямо 42-годишния мъж, докато работата по изясняване на случая продължава.

