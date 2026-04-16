Задържаха пътник в автобус от Хасково с марихуана за 45 000 евро

Пет пакета марихуана за 45 074,49 евро откриха митническите служители на ГКПП „Капитан Андреево“ при проверка на пътник в автобус, излизащ от страната, съобщиха от Агенция „Митници“ и от Прокуратурата.

На 14.04.2026 г., малко преди полунощ, на пункта пристига автобус с хасковска регистрация. В превозното средство, управлявано от български гражданин, пътували 13 пътници от България за Турция – по редовна линия от София през Пловдив и Хасково до Истанбул. Всички те заявили, че не пренасят стоки, които да декларират. След анализ на риска автобусът е селектиран за щателна митническа проверка. При извършване на личен преглед на един от пътниците – турски гражданин, с инициали С.Т. на 42 години, са открити, обвити с тиксо около кръста му, три полиетиленови пакета, съдържащи зелена тревиста маса. Други два пакета със същото съдържание са открити на задния ред седалки под раница, собственост на С.Т.. При извършения полеви наркотест веществото в пакетите реагира на марихуана. Задържаното количество е общо 5,510 кг, бруто тегло, на стойност 45 074,49 евро по цени за нуждите на съдебната система.

Установено е, че С.Т. се е качил в автобуса от автогара в Хасково.

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият С.Т. е задържан за срок до 72 часа. Предстои Окръжна прокуратура-Хасково да внесе искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо С.Т.