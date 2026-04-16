От 30 април 2026 г. започва кандидатстването за първи клас в Хасково

    Графикът за кандидатстване за първи клас в училищата на в Хасково вече е утвърден, съобщиха от кметството. По предварителни данни бъдещите първокласници в община Хасково са около 800. Местата за първокласници в училищата в град Хасково за тази година ще бъдат обявени на 29 април 2026 г.

    Електронната система за подаване на заявления за прием ще бъде отворена на 30 април 2026.  Кандидатстването ще продължи до 2 юни 2026 г. включително.
    Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 4 юни, а записването на приетите ученици след първо класиране ще бъде от 5 до 10 юни, включително. 
     
    Подаването на заявления се извършва само по електронен път на адрес ТУК  в рубрика "Прием". 
    На същия електронен адрес в рубрика „График на дейностите“ може да видят всички важни дати за
    записване в първи клас и класиранията.
     
    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    166 първокласници посрещна ОУ „Св. Иван Рилски“ в Гимназията по електротехника

    Задържаха пътник в автобус от Хасково с марихуана за 45 000 евро
    Задържаха пътник в автобус от Хасково с марихуана за 45 000 евро
    преди 1 час
    Намалиха глобите на баща и син Шекерови, нападнали тв екип в изборен ден, били с „невисоки доходи“
    Бъдещи счетоводители и финансисти преобразяват училищния двор на ФСГ – Хасково с иновативната игра MoveGame
    Възрастен мъж с кетамин и дрогиран шофьор са задържани в Хасково
    Четирима задържани при спецакция срещу купуването на гласове в Димитровград и Меричлери
    Облачно през целия ден
