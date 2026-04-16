От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

Отказаха да пуснат от ареста турчин, заловен с 250 грама кокаин

Апелативният съд в Пловдив остави в ареста турския гражданин Юсуф Сойкан и потвърди отказа на Окръжен съд – Хасково да измени мярката му за неотклонение „Задържане под стража“ в по-лека.

Спрямо Сойкан него е повдигнато обвинение за това, че на 01.09.2025 г. в склад в с. Мезек, без надлежно разрешително, държал с цел разпространение 250 грама високорисково наркотично вещество – кокаин, открито в склад за животински кожи.

Апелативният съд приема, че от събраните по делото доказателства - свидетелски показания, извършените претърсвания и изземвания, експертизи, справки по делото, е налице обосновано предположение, че Юсуф  Сойкан е ангажиран с разследваната престъпна дейност, която е извършена с неустановени по делото лица.

Правилно Хасковският окръжен съд е приел, че не е намалял интензитета на опасността от укриване и извършване на престъпление при по-лека мярка за неотклонение. Действително периодът на предварително задържане е продължителен, но не е неразумен. Събраните доказателства са в девет тома, което формира извода, че делото е с фактическа и правна сложност. Съдът прецени, че целите на мерките за неотклонение в случая не могат да бъдат постигнати с по-лека мярка от „Задържане под стража“.

Определението на апелативния съд е окончателно.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.