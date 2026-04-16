Задимяване от ел. табло в детска градина вдигна на крак пожарната в Хасково

    Инцидент с електрическо табло в хасковската детска градина „Иглика“ мобилизира противопожарната служба в града по-рано днес. Сигналът за задимяване в забавачката, намираща се в квартал „Червена стена“, е подаден на спешния телефон 112 малко след 14:00 часа.

    На място веднага е изпратен екип огнеборци. По първоначална информация технически проблем е предизвикал пушек от ел. табло в помещение, разположено зад кухнята. Благодарение на бързата намеса не се е стигнало до пожар, като няма нанесени щети по обзавеждането или конструкцията на сградата.

    На огнеборците не се е наложило да използват гасителна техника, но е извършен щателен оглед на мястото за предотвратяване на последващи рискове. В проверката са се включили служители на ЕВН и електротехник от общинското предприятие „Екопрогрес“.

    От ръководството на ДГ „Иглика“ не са евакуирали децата, тъй като задимяването е било слабо и локално. Сигналът до телефон 112 е подаден превантивно, за да се гарантира пълната безопасност на възпитаниците и персонала на градината.

    Източник: Haskovo.NET

    Не върви пред мен, може да не те последвам. Не върви зад мен, може да не те водя. Върви до мен и ми бъди приятел. - Албер Камю

