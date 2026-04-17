Хасковлии с титла и още три медала на шампионата по борба за деца в класическия стил

Четири медала, от които по един златен и сребърен и два бронзови. Това е равносметката за хасковската школа по борба от Държавния лично-отборен шампионат за деца в класическия стил.

Максим Себахтин стана шампион при децата до 13 години. Възпитаникът на СК „Хасково“ завоюва титлата в категория до 42 килограма. На финала Максим победи Стоян Танков. Възпитаникът на СК „Ангел войвода“ Милен Манолов стана вицешампион в същата възрастова група, но в категория до 32 килограма. На финала Милен загуба от Георги Николов.

С бронзови медали участието си завършиха други двама състезатели на СК „Ангел войвода“. Трети при 13-годишните е Александър Борисов. Той завоюва бронза след успех в решителната среща в тежка категория над Петър Петров. При по-малките, до 11 години, в категория + 59 килограма бронзов медалист е Тенчо Щерев. В спор за третото място той надви Ерсин Ибрямов.