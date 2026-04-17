От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

17 °C

Хасковлии с титла и още три медала на шампионата по борба за деца в класическия стил

    Четири медала, от които по един златен и сребърен и два бронзови. Това е равносметката за хасковската школа по борба от Държавния лично-отборен шампионат за деца в класическия стил.

    Максим Себахтин стана шампион при децата до 13 години. Възпитаникът на СК „Хасково“ завоюва титлата в категория до 42 килограма. На финала Максим победи Стоян Танков. Възпитаникът на СК „Ангел войвода“ Милен Манолов стана вицешампион в същата възрастова група, но в категория до 32 килограма. На финала Милен загуба от Георги Николов.

    С бронзови медали участието си завършиха други двама състезатели на СК „Ангел войвода“. Трети при 13-годишните е Александър Борисов. Той завоюва бронза след успех в решителната среща в тежка категория над Петър Петров. При по-малките, до 11 години, в категория + 59 килограма бронзов медалист е Тенчо Щерев. В спор за третото място той надви Ерсин Ибрямов.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Борци от България, Турция и Гърция ще участват на турнира "Ангел войвода"
    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Вандали посегнаха на центъра на Харманли, Общината търси финансова отговорност от извършителите
    преди 5 минути
    преди 37 минути
    преди 1 час
    преди 1 час
    преди 4 часа
    преди 4 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Истории извън Новините – Друмев - силата да сбъдваш мечтите си и на село

    Случаен виц

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Кейк с какао, шоколад и орехи
    Кейк с какао, шоколад и орехи

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.