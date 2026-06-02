15-годишен пострада в катастрофа, арестуваха пиян зад волана

15-годишно момче пострада в катастрофа между две коли в Хасково, а в Харманли е заловен пиян шофьор без книжка, съобщиха от полицията.

В 21:20 часа на детелината в жк „Орфей“ в Хасково се е движил лек автомобил „Фолксваген“, шофиран от 37-годишна водачка от Румъния. Жената не е спряла на пътен знак Б-2 и се е сблъскала с друг „Фолксваген“ с водач 50-годишен хасковлия.

От удара е пострадал возещото се на задната седалка момче от областния град, което е прегледано и освободено за домашно лечение. Пробите за алкохол и наркотици на водачите са отрицателни.

Неправоспособен и употребил алкохол водач е задържан в Харманли. В 00:50 часа автопатрул е извършил проверка на лек автомобил „Шкода“. Униформените са тествали с дрегер 33-годишния мъж. Уредът показал наличие на 1,58 промила алкохол в издишания въздух. В хода на контрола се установило, че мъжът е неправоспособен. Последвало е 24-часовото му задържане по заведеното бързо производство.