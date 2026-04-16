Ученици от ПГДС „Цар Иван Асен II“ поеха управлението на Съдебната палата в Хасково

    Днешният 16 април се превърна в необичаен работен ден за възпитаниците на Професионалната гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“, които влязоха в ролята на магистрати в рамките на инициативата „Ден на отворените врати“. Под наслова „Председател на съда за един ден“ младежите имаха уникалния шанс да се запознаят отблизо с административното управление и правораздавателната дейност в Хасково.

    В присъствието на съдии и журналисти учениците Владислав Младенов, Кадер Емин, Зорница Георгиева и Йордан Йорданов седнаха в стола на председателя на Районния съд. Под ръководството на председателя Пламен Георгиев те участваха в реалното разпределение на постъпили наказателни дела, използвайки програмния модул за случаен подбор в Единната информационна система на съдилищата. Гимназистите посетиха и кабинета на председателя на Окръжния съд Милена Петева, както и различните канцеларии, за да разберат как функционира съдебната администрация.

    Кулминацията на деня бе провеждането на мащабен симулативен съдебен процес в една от залите на палатата. В него учениците се превъплътиха в пълен съдебен състав, прокурори, адвокати, подсъдими и свидетели. Казусът, по който децата „раздадоха правосъдие“, бе наказателно дело за кражба на скъп парфюм чрез техническо средство и причиняване на средна телесна повреда. След оспорвани дебати и изслушване на всички страни, „съдът“ призна подсъдимите за виновни и произнесе своите присъди.

    Тържественото събитие бе уважено от експерта Христина Джисова от Регионалното управление на образованието и директора на гимназията Маргарита Топалова. Председателят на Районния съд Пламен Георгиев откри инициативата с акцент върху значимостта на правовата държава, а съдия Милена Петева изрази задоволство от засиления интерес на младите хора към юридическата професия.

    В края на деня всички участници получиха официални удостоверения за своето представяне. Инициативата е част от образователната програма на Висшия съдебен съвет и МОН, целяща да повиши правната култура на учениците и да изгради доверие към институциите в България.

    Източник: Haskovo.NET

