Полският шофьор на тира със 740 кг марихуана твърди, че не е знаел за дрогата, оставиха го в ареста

    Полският шофьор на тира, в който беше открито рекордното количество от почти 740 кг марихуана Кжищоф Шикорски, заяви пред Окръжния съд в Хасково, че не е знаел за опасния и забранен товар. 49-годишният мъж каза още, че не е присъствал на товренето, приел камиона пломбиран и за това бил готов да се положи на тест с детектор на лъжата.

    Припомняме, че тирът с прахосмукачки пътуваше от Нидерландия за Турция с товар от прахосмукачки. Между редовния товар обаче бяха открити и 5 дървени сандъка с общо 625 найлонови пакета. В тях беше опаковано рекордното количество марихуана. ТУК .

    Защитата на Шикорски поиска домашен арест, но съдът реши да го остави за постоянно в ареста. Определението подлежи на обжалване пред Апелативния съд в Пловдив.

    По обвиненията, които са повдигнати срещу Кжищоф Шикорски, законът предвижда наказание от 15 до 20 години затвор.

    Източник: Haskovo.NET

    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Хасково е красив град.
    Хасково и Аида от високо.

    Бадминтонисти от България и Гърция участват на турнира на името на проф. д-р Пюзант Касабян
    преди 3 часа
    преди 5 часа
    Над един милион евро очакват в Хасково от продажби и наеми на общински имоти
    преди 5 часа
    преди 7 часа
    Шофьорът, карал с безумната скорост от 108 км в час и причинил смъртта на ученичката Божидара, ще лежи 2 години и 6 месеца в затвора
    преди 7 часа
    преди 8 часа

