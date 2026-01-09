Полският шофьор на тира със 740 кг марихуана твърди, че не е знаел за дрогата, оставиха го в ареста

Полският шофьор на тира, в който беше открито рекордното количество от почти 740 кг марихуана Кжищоф Шикорски, заяви пред Окръжния съд в Хасково, че не е знаел за опасния и забранен товар. 49-годишният мъж каза още, че не е присъствал на товренето, приел камиона пломбиран и за това бил готов да се положи на тест с детектор на лъжата.

Припомняме, че тирът с прахосмукачки пътуваше от Нидерландия за Турция с товар от прахосмукачки. Между редовния товар обаче бяха открити и 5 дървени сандъка с общо 625 найлонови пакета. В тях беше опаковано рекордното количество марихуана. ТУК .

Защитата на Шикорски поиска домашен арест, но съдът реши да го остави за постоянно в ареста. Определението подлежи на обжалване пред Апелативния съд в Пловдив.

По обвиненията, които са повдигнати срещу Кжищоф Шикорски, законът предвижда наказание от 15 до 20 години затвор.