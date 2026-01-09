От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

7 °C

Некоректно закръгляване на цените при превалутиране – какви са правилата и как са защитени правата на потребителите

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

За да се гарантира прозрачност и защита на потребителите, в процеса по въвеждане на еврото в България, са установени ясни правила за превалутиране и закръгляване на цените.

Всички цени на стоки и услуги, както и такси, абонаменти, сметки и разписки, се превалутират от левове в евро точно по официалния курс, след което се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. Закръгляването се извършва по общоприетото математическо правило:

  • ако третият знак след десетичната запетая е по-малък от 5, вторият знак остава непроменен;
  • ако третият знак е равен или по-голям от 5, вторият знак се увеличава с една единица.

Некоректно закръгляване е налице, когато търговецът посочи по-висока цена в евро от тази, която се получава при точно прилагане на официалния курс и правилото за закръгляване. Например, ако при коректно превалутиране стойността е 2,047 евро, крайната цена трябва да бъде 2,05 евро. Посочването на цена 2,10 евро е нарушение.

Същото важи и в случаите, когато превалутирането се използва като прикритие за необосновано повишаване на цените. Всяко разминаване между коректно изчислената стойност след превалутиране на обявената цена в левове и обявената цена в евро се счита за нарушение.

При съмнение за неправилно закръгляване потребителите могат лесно да проверят цената, като сравнят стойността в левове и евро, използвайки фиксирания курс. При установено несъответствие може да се поиска разяснение от търговеца. Ако корекция не бъде направена или обяснението не е убедително, може да се подадете сигнал до Комисията за защита на потребителите (КЗП). Снимки на ценови етикети, касови бележки или онлайн обявени цени могат да послужат като доказателство. Сигналите се подават на телефон 0700 111 22, на сайта kzp.bg или в мобилно приложение, което можете да изтеглите на смартфона си. Сигнал за издадени некоректни разплащателни документи и необосновано увеличение на цени подайте към НАП на телефон 0700 18 700 или на мейл: infocenter@nra.bg.

Законодателят е предвидил задължителното двойно обозначаване на цените да продължи до 8 август 2026 г.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

На събор като на събор: Кебапче и кюфте - по 1.50, салатата - 3 лева
На събор като на събор: Кебапче и кюфте - по 1.50, салатата - 3 лева

Още новини от Хасково

Над един милион евро очакват в Хасково от продажби и наеми на общински имоти
Над един милион евро очакват в Хасково от продажби и наеми на общински имоти
преди 50 минути
Още по-достъпно пазаруване в Lidl през януари
Още по-достъпно пазаруване в Lidl през януари
преди 2 часа
Шофьорът, карал с безумната скорост от 108 км в час и причинил смъртта на ученичката Божидара, ще лежи 2 години и 6 месеца в затвора
Шофьорът, карал с безумната скорост от 108 км в час и причинил смъртта на ученичката Божидара, ще лежи 2 години и 6 месеца в затвора
преди 2 часа
Бор се счупи на две и падна в локалното на бул. „Васил Левски“
Бор се счупи на две и падна в локалното на бул. „Васил Левски“
преди 3 часа
Разкриха и заловиха трима крадци, единият е 13-годишно момче
Разкриха и заловиха трима крадци, единият е 13-годишно момче
преди 4 часа
Слънчево и студено, с температури от -2 до 7 градуса
Слънчево и студено, с температури от -2 до 7 градуса
преди 5 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Valentina VoX, Ana Maria, Vasil Ivanov The Editor - Find me in another life (Grozdanka)

Случаен виц

Над един милион евро очакват в Хасково от продажби и наеми на общински имоти

Бръчките трябва да обозначават само тези места, където преди е имало усмивки. МАРК ТВЕН

Последни обяви

Случайна рецепта

Пиле на сол
Пиле на сол

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини