Включват нов кладенец за водоснабдяване на Конуш

Спешна реконструкция на водопроводната мрежа на село Конуш извършиха служители на ВиК и Община Хасково, съобщиха от водното дружество.

Днес бе прекъснат и затворен с кран водопровод от стария кладенец за питейна вода на селото. Водопроводът, който преминава през реката бе повреден от придошлите води. Поради високото ниво на водата и калния терен, техника не можеше да достигне до мястото на аварията, за да бъде отстранена. Взето бе решение да бъде ограничена тръбата от стария кладенец, а в системата да бъде включен новият кладенец,  който получи всички необходими документи за експлоатация в края на миналата година. Новият кладенец бе сертифициран с цел да компенсира недостига на вода през лятото в селото. В пиковите часове през лятото живеещите във високите части оставаха без вода. След реконструкцията селото ще се захранва от гравитачна вода и новия кладенец.

Прекъснатият днес водопровод ще бъде възстановен при подходящи условия, за да може абонатите в Конуш да имат сигурно водоснабдяване от два кладенеца и каптаж „Кайнака“.

