Иззеха над 2 тона миди от два автобуса

Над два тона миди са иззети при проверка на два автобуса, влизащи в страната през ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Продуктите са конфискувани от инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на БАБХ, съвместно със служители на Агенция „Митници“.

На 23 февруари на пункта са проверени два автобуса с турска регистрация, пристигнали за влизане в България. В хода на митническия контрол е установено, че в превозните средства се транспортират миди без необходимите документи. За предприемане на действия по компетентност са уведомени инспектори на БАБХ. При извършената проверка в единия автобус са установени 1070 кг миди, а в другия – 1059,4 кг. Съставен е протокол за изземване.

Съгласно действащото законодателство иззетите продукти ще бъдат унищожени.

Източник: Haskovo.NET

