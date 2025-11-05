От х:

Съдът отказа да освободи задържан с кокаин за над 37 млн. лв.

Окръжен съд – Хасково отказа да освободи от ареста 43-годишния Делян Хаджилазов от Пазарджик, който бе задържан за опит за контрабанда на близо 206 кг кокаин за 37 069 200 лева. Заедно с него бяха арестувани 40-годишният дипломат Жан де Дю Мутеба от Конго с акредитация в Белгия и 54-годишната белгийска гражданка Доте Флор Аделаид – съпруга на покоен дипломат от Конго.

Тримата пътували към Турция с джип „Ланд Роувър“, управляван от българина. На 18 юли 2025 г., колата им бе спряна за митническа проверка на ГКПП „Капитан Андреево“, при която бе открит наркотикът, разпределен в 179 пакета, поставени в пет нови пътнически куфара – четири в багажника и един на задната седалка, където се возел и дипломатът.

Близо три месеца и половина след залавянето на наркотика, Делян Хаджилазов обжалва мярката си за неотклонение. Адвокатът му бе подал искане до съда клиентът му да бъде освободен под „домашен арест“ или с „парична гаранция“.

Съдът прие, че събраните до момента доказателства не разколебават обвинителната теза, както и опасността от укриване или извършване на престъпление. До момента са извършени много процесуално-следствени действия и фактите сочат на една значителна трансгранична дейност от страна на Хаджилазов, както към периода на деянието, така и в предходен такъв. По делото не са налице данни за влошено здравословно състояние на задържания, каквито твърдения са изложени в подадената жалба.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 13.11.2025 г. от 10:00 ч.

При доказване на вина е предвидено наказание от 15 до 20 години затвор и глоба от 200 000 до 300 000 лева.

Ясни са два от шампионските отбори на ученическите игри по лека атлетика
преди 1 час
преди 1 час
Две жени и трима мъже са разкрити за извършени кражби в региона
преди 3 часа
преди 3 часа
Балет „Тангра" с приз от „Боровец танцува"
преди 3 часа
преди 3 часа
Обявление за подбор на служители в дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции"
преди 4 часа
преди 4 часа
Задържаха мъж от Хасково с общо 56 грама марихуана
преди 4 часа
преди 4 часа
Как се създава детективска игра за тийнейджъри, която ги учи да се пазят в интернет?
преди 4 часа
преди 4 часа

