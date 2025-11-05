Безплатни консултации за наркозависими ще се проведат в неделя в Хасково

Безплатни консултации за наркозависими организират от сдружение „Рето – Надежда България“ и Евангалската съборна църква в Хасково. Срещата ще се проведе на 9 ноември от 13 часа в сградата на Евенгалскта съборна църква на ул. „Добруджа“ 47 в Хасково.

В дискусията ще вземат участие бивши наркомани, които ще споделят своя опит в борбата за живот без дрога. Организаторите канят както наркозависими, така и хора с други зависимости, техни близки или познати, загрижени за проблемите им.

Конфиденциалността и анонимността на участниците в срещата са гарантирани от организаторите. Тези, които желаят индивидуални срещи, могат да ги уговорят на телефон 0988972247. На същия телефон може да се получи повече информация за срещата и да се потвърди участие в нея.