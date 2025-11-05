От х:

Кристин Кръстева е балканска шампионка по спортна гимнастика

    Кристин Кръстева записа голям успех в спортната си кариера. Състезателката на хасковския клуб “Юнак” триумфира на Балканското първенство по спортна гимнастика, което се провежда в хърватския град Задар. 

    Възпитаничката на треньора Димитринка Алексиева спечели титлата при девойките до 15 години. 

    Кристин натрупа резултат 45.600 точки и стана първа в многобоя. 

    Хасковлийката завърши втора на смесена успоредка и на земя. 

    С представянето си Кръстева помогна на националния ни отбор да заеме пето място в отборното класиране в женското направление. 

    Състезателката на хасковския клуб “Юнак” беше наградена от президента на Българската федерация по гимнастика, олимпийския вицешампион на висилка от Игрите в Атланта Красимир Дунев.

    На Балканиадата участват отборите на Румъния, Словения, Хърватска, Сърбия, Турция, Албания, България, Косово и Унгария. 

    Източник: Haskovo.NET

    Международна спецакция се провежда на няколко гранични пункта
    преди 4 часа
    ПД „Социалдемократи“: Искаме буферен фонд, който да компенсира най-бедните след въвеждането на еврото
    преди 4 часа
    Жалват се за шахти, бълващи смърдяща вода до Езиковата гимназия и в парк
    преди 6 часа
    Безплатни консултации за наркозависими ще се проведат в неделя в Хасково
    преди 7 часа
    Съдът отказа да освободи задържан с кокаин за над 37 млн. лв.
    преди 8 часа
    Ясни са два от шампионските отбори на ученическите игри по лека атлетика
    преди 9 часа

