Кристин Кръстева е балканска шампионка по спортна гимнастика

Кристин Кръстева записа голям успех в спортната си кариера. Състезателката на хасковския клуб “Юнак” триумфира на Балканското първенство по спортна гимнастика, което се провежда в хърватския град Задар.

Възпитаничката на треньора Димитринка Алексиева спечели титлата при девойките до 15 години.

Кристин натрупа резултат 45.600 точки и стана първа в многобоя.

Хасковлийката завърши втора на смесена успоредка и на земя.

С представянето си Кръстева помогна на националния ни отбор да заеме пето място в отборното класиране в женското направление.

Състезателката на хасковския клуб “Юнак” беше наградена от президента на Българската федерация по гимнастика, олимпийския вицешампион на висилка от Игрите в Атланта Красимир Дунев.

На Балканиадата участват отборите на Румъния, Словения, Хърватска, Сърбия, Турция, Албания, България, Косово и Унгария.