Кристин Кръстева донесе още един медал за България от Балканското първенство

Кристин Кръстева спечели още един медал за България на провелото се в Хърватска Балканско първенство по спортна гимнастика. След като в сряда стана шампионка в многобоя и завърши на второ място на смесена успоредка и на земя, във втория ден от участието си в град Задар и финалите на отделните уреди хасковлийката завоюва сребърен медал и на успоредка при девойките до 15 години. Възпитаничката на клуб „Юнак“ и на треньора Димитринка Алексиева завърши с резултат от 10.650 точки.

На Балконското първенство в град Задар Кръстева участва в още два финала. Тя се класира шеста на прескок и на земна гимнастика.