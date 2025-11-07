От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

11 °C

Кристин Кръстева донесе още един медал за България от Балканското първенство

Кристин Кръстева спечели още един медал за България на провелото се в Хърватска Балканско първенство по спортна гимнастика. След като в сряда стана шампионка в многобоя и завърши на второ място на смесена успоредка и на земя, във втория ден от участието си в град Задар и финалите на отделните уреди хасковлийката завоюва сребърен медал и на успоредка при девойките до 15 години. Възпитаничката на клуб „Юнак“ и на треньора Димитринка Алексиева завърши с резултат от 10.650 точки.

На Балконското първенство в град Задар Кръстева участва в още два финала. Тя се класира шеста на прескок и на земна гимнастика.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Спорт

АПИ: Скоро ще има маркировка на пътя Хасково-Харманли
АПИ: Скоро ще има маркировка на пътя Хасково-Харманли
преди 44 минути
Облачно и дъждовно през целия ден
Облачно и дъждовно през целия ден
преди 58 минути
Представиха в РИМ-Хасково най-новата книга на бившия премиер Филип Димитров
Представиха в РИМ-Хасково най-новата книга на бившия премиер Филип Димитров
преди 13 часа
61-годишен загина при катастрофа в Свиленград
61-годишен загина при катастрофа в Свиленград
преди 21 часа
Задържаха дрогиран зад волана и неправоспособен водач
Задържаха дрогиран зад волана и неправоспособен водач
преди 22 часа
Петима души, сред които и една жена, са задържани с наркотици
Петима души, сред които и една жена, са задържани с наркотици
преди 22 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – ЛЮБО КИРОВ - За красивите неща

Случаен виц

Младеж е с опасност за живота при катастрофа с диво прасе
Облачно през целия ден, с кратки превалявания

Жената е като торбичка чай: не знаеш каква е силата й, докато не я пуснеш в гореща вода. - Нанси Рейгън

Последни обяви

Случайна рецепта

Ветрило от патладжан
Ветрило от патладжан

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини