Облачно през целия ден, с кратки превалявания

Облачно ще бъде времето през целия ден над Хасковска област. Ще духа слаб вятър, а температурите ще бъдат между 8 и 12 градуса. На места са възможни кратки превалявания.

В петък и събота над страната ще преобладава облачно време, на места и с намалена видимост. Ще има и валежи, на повече места и повече по количество в западната половина от страната.

Вятърът в петък ще е от изток-североизток, слаб до умерен и температурите ще останат без съществена промяна. В събота вятърът ще се завърти от югоизток и температурите ще се повишат, повече дневните.

