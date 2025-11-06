От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

10 °C

Младеж е с опасност за живота при катастрофа с диво прасе

Внезапно изскочило диво прасе на платното е причина за произшествие на пътя за Симеоновград с двама пострадали, един от които е с опасност за живота, съобщиха от полицията.

Снощи в 23 часа на третокласен път, водещ към града, се е движил лек автомобил „Фолксваген“ с водач 21-годишна жителка на града. Последвал е сблъсък между колата и внезапно изскочилото на платното животно, поради което колата е излязла вдясно от пътя и се е преобърнала.

От удара са пострадали 20-годишен пътник от града, настанен в старозагорската болница с опасност за живота и 16-годишна, настанена за лечение в същата болница, без опасност за живота.

Водачката е прегледана и освободена за домашно лечение. Пробите ѝ са отрицателни. Образувано е досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
Новини 30 08 2022
Новини 30 08 2022
Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
Шофьор на ТИР загина след като се вряза в дърводелски цех
Шофьор на ТИР загина след като се вряза в дърводелски цех

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Задържаха дрогиран зад волана и неправоспособен водач
Задържаха дрогиран зад волана и неправоспособен водач
преди 45 минути
Петима души, сред които и една жена, са задържани с наркотици
Петима души, сред които и една жена, са задържани с наркотици
преди 46 минути
Мият центъра на Хасково, дори и при дъжд
Мият центъра на Хасково, дори и при дъжд
преди 1 час
Облачно през целия ден, с кратки превалявания
Облачно през целия ден, с кратки превалявания
преди 3 часа
Кристин Кръстева е балканска шампионка по спортна гимнастика
Кристин Кръстева е балканска шампионка по спортна гимнастика
преди 13 часа
Международна спецакция се провежда на няколко гранични пункта
Международна спецакция се провежда на няколко гранични пункта
преди 16 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Молец - Ти ли си?

Случаен виц

Международна спецакция се провежда на няколко гранични пункта
Облачно през целия ден, с кратки превалявания

Не съм се провалил. Просто открих 10000 начина, които не вършат работа. - Томас Едисън

Последни обяви

Случайна рецепта

Салата с гъби и брюкселско зеле
Салата с гъби и брюкселско зеле

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини