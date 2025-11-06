Младеж е с опасност за живота при катастрофа с диво прасе

Внезапно изскочило диво прасе на платното е причина за произшествие на пътя за Симеоновград с двама пострадали, един от които е с опасност за живота, съобщиха от полицията.

Снощи в 23 часа на третокласен път, водещ към града, се е движил лек автомобил „Фолксваген“ с водач 21-годишна жителка на града. Последвал е сблъсък между колата и внезапно изскочилото на платното животно, поради което колата е излязла вдясно от пътя и се е преобърнала.

От удара са пострадали 20-годишен пътник от града, настанен в старозагорската болница с опасност за живота и 16-годишна, настанена за лечение в същата болница, без опасност за живота.

Водачката е прегледана и освободена за домашно лечение. Пробите ѝ са отрицателни. Образувано е досъдебно производство.