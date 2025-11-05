От х:

Жалват се за шахти, бълващи смърдяща вода до Езиковата гимназия и в парк

    Смърдяща вода блика от шахти до Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково и се стича в близкия парк в квартал „Куба“, който обикновено е много оживен.

    Една от шахтите е на улица „Тимок“ до близкото заведение, другата е на перпендикулярната улица „Асенова крепост“, но има и една шахта в самия парк.

    Живеещите и работещите в района смятат, че проблемът се дължи на запушване на съоръженията, в резултат на което при всеки дъжд, започва от тях да блика миризлива вода, която се стича към парка.

    На запиване на Haskovo.net, от ВиК-Хасково заявиха, че утре е планирано почистване на шахтите.

    Безплатни консултации за наркозависими ще се проведат в неделя в Хасково
    Съдът отказа да освободи задържан с кокаин за над 37 млн. лв.
    Ясни са два от шампионските отбори на ученическите игри по лека атлетика
    Две жени и трима мъже са разкрити за извършени кражби в региона
    Балет „Тангра“ с приз от „Боровец танцува“
    Обявление за подбор на служители в дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“
