ПД „Социалдемократи“: Искаме буферен фонд, който да компенсира най-бедните след въвеждането на еврото

Политическо Движение Социалдемократи (ПДС) подкрепя основната социална посока на проектобюджета за 2026 г. – приоритетно насочване към увеличаване на минималните доходи, повишаване на минималните пенсии и засилено финансиране на здравеопазването. Но са категорично несъгласни с останалата част от проектобюджета.

Това съобщи в Хасково лидерът на формацията Елена Нонева, която беше в града задено с членове на Националния съвет. ПДС са напуснали преди 20 дни коалицията „БСП – Обединена левица“ и в момента са извънпарламентарна опозиционна партия.

„След продължителен период на реални загуби на покупателна сила за широки слоеве от населението, действията в тази посока са политически и социално необходими. В същото време, като лява партия, ние не можем и няма да премълчим очевидните уязвимости в рамката на този бюджет, който поставят в риск устойчивостта на социалните политики и живота на най-уязвимите групи“, допълни тя.

Политическо Движение Социалдемократи настоява бюджетът да бъде допълнен с ясно дефинирани механизми за защита на социалните плащания и домакинствата в периода на преход. От партията предлагат:

– Създаване на временен социален буферен фонд – средства, които да се мобилизират автоматично при доказано поскъпване на енергията или при еднократен ценови шок от въвеждането на еврото, за да се покрият най-уязвимите (пенсионери с ниски пенсии, многодетни семейства, работещи бедни).

– Компенсаторни мерки при увеличаване на осигуровките – ако част от финансирането за пенсии и здраве идва от по-високи осигуровки, да се въведат данъчни и административни облекчения за микро и малки предприятия, специални субсидии за сектори с ниска рентабилност и програми за стимул на заетостта, за да се избегне ръст на безработицата.

– План за енергийна непрекъсваемост – правителството да гарантира налични резервни доставчици, с транзитни и алтернативни вериги за доставки, както и прозрачен план за бързо придобиване на горива или държавна намеса, ако това е необходимо, за да не допуснем бързи и дълготрайни прекъсвания на доставките на горива.

ПДС ще настоява за повече политики насочени към младите хора и насърчаване на младите лидери. „Ще настояваме да се въведе институцията младежки омбудсман на национално и общинско ниво, включително и в Община Хасково“, каза Мирослав Минев, който е лидер на младежката организация и координатор за Хасково.

В сряда вечерта в Хасково по инициатива на ПДС се проведе дискусия, посветена на превенцията на насилието в дома, в училището и на улицата. На форума са били поканени представители на общинските и държавни институции, неправителствени организации и граждани.