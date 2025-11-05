От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

11 °C

ПД „Социалдемократи“: Искаме буферен фонд, който да компенсира най-бедните след въвеждането на еврото

Изображение 1 от 5
Покажи в галерия

    Политическо Движение Социалдемократи (ПДС) подкрепя основната социална посока на проектобюджета за 2026 г. – приоритетно насочване към увеличаване на минималните доходи, повишаване на минималните пенсии и засилено финансиране на здравеопазването. Но са категорично несъгласни с останалата част от проектобюджета. 

    Това съобщи в Хасково лидерът на формацията Елена Нонева, която беше в града задено с членове на Националния съвет. ПДС са напуснали преди 20 дни коалицията „БСП – Обединена левица“ и в момента са извънпарламентарна опозиционна партия. 

    „След продължителен период на реални загуби на покупателна сила за широки слоеве от населението, действията в тази посока са политически и социално необходими. В същото време, като лява партия, ние не можем и няма да премълчим очевидните уязвимости в рамката на този бюджет, който поставят в риск устойчивостта на социалните политики и живота на най-уязвимите групи“, допълни тя. 

    Политическо Движение Социалдемократи настоява бюджетът да бъде допълнен с ясно дефинирани механизми за защита на социалните плащания и домакинствата в периода на преход. От партията предлагат: 

     – Създаване на временен социален буферен фонд – средства, които да се мобилизират автоматично при доказано поскъпване на енергията или при еднократен ценови шок от въвеждането на еврото, за да се покрият най-уязвимите (пенсионери с ниски пенсии, многодетни семейства, работещи бедни).

     – Компенсаторни мерки при увеличаване на осигуровките – ако част от финансирането за пенсии и здраве идва от по-високи осигуровки, да се въведат данъчни и административни облекчения за микро и малки предприятия, специални субсидии за сектори с ниска рентабилност и програми за стимул на заетостта, за да се избегне ръст на безработицата.

     – План за енергийна непрекъсваемост – правителството да гарантира налични резервни доставчици, с транзитни и алтернативни вериги за доставки, както и прозрачен план за бързо придобиване на горива или държавна намеса, ако това е необходимо, за да не допуснем бързи и дълготрайни прекъсвания на доставките на горива.

    ПДС ще настоява за повече политики насочени към младите хора и насърчаване на младите лидери. „Ще настояваме да се въведе институцията младежки омбудсман на национално и общинско ниво, включително и в Община Хасково“, каза Мирослав Минев, който е лидер на младежката организация и координатор за Хасково.

    В сряда вечерта в Хасково по инициатива на ПДС се проведе дискусия, посветена на превенцията на насилието в дома, в училището и на улицата. На форума са били поканени представители на общинските и държавни институции, неправителствени организации и граждани.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Хасково е красив град.
    Хасково е красив град.
    Хасково и Аида от високо.
    Хасково и Аида от високо.

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Международна спецакция се провежда на няколко гранични пункта
    Международна спецакция се провежда на няколко гранични пункта
    преди 1 час
    Водачът на линейката, блъснал и убил пешеходеца, е шофирал след употреба на канабис
    Водачът на линейката, блъснал и убил пешеходеца, е шофирал след употреба на канабис
    преди 2 часа
    Жалват се за шахти, бълващи смърдяща вода до Езиковата гимназия и в парк
    Жалват се за шахти, бълващи смърдяща вода до Езиковата гимназия и в парк
    преди 3 часа
    Безплатни консултации за наркозависими ще се проведат в неделя в Хасково
    Безплатни консултации за наркозависими ще се проведат в неделя в Хасково
    преди 4 часа
    Съдът отказа да освободи задържан с кокаин за над 37 млн. лв.
    Съдът отказа да освободи задържан с кокаин за над 37 млн. лв.
    преди 5 часа
    Ясни са два от шампионските отбори на ученическите игри по лека атлетика
    Ясни са два от шампионските отбори на ученическите игри по лека атлетика
    преди 6 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Волева - Ето Ме / Voleva - Eto Me

    Случаен виц

    Жалват се за шахти, бълващи смърдяща вода до Езиковата гимназия и в парк
    Водачът на линейката, блъснал и убил пешеходеца, е шофирал след употреба на канабис

    Някои предизвикват щастие, където и да отидат; други – когато си отидат. - Оскар Уайлд

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пилешка супа с макарони
    Пилешка супа с макарони

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини