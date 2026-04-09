10 месеца затвор за Тони Бонбона за държане на наркотици с цел разпространение

51-годишният Тони Янчев по прякор Тони Бонбона получи присъда от 10 месеца затвор и глоба в размер на 1 278,23 евро за държане с цел разпространение на наркотици в Хасково. Наказанието трябва да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим, постанови днес Окръжен съд — Хасково, който одобри споразумение между прокуратурата и адвоката на подсъдимия.

Тони Бонбона е признат за виновен, че на 06.10.2025 г. в Хасково, държал наркотици с цел разпространение – 6,89 грама метамфетамин на обща стойност 246,59 евро.

Предвид представеното от защитата на подсъдимия споразумение, сключено с Окръжна прокуратура – Хасково, съдебното заседание премина по съкратената процедура.

Съдът приспадна от наложеното наказание „лишаване от свобода“ времето, през което подсъдимият е бил задържан, считано от 06.10.2025 г. до сега. Тони Бонбона трябва да заплати по сметка на ОД МВР – Хасково направените на досъдебното производство разноски в общ размер на 738,66 евро.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

С оглед одобреното споразумение съдът потвърди мярката за неотклонение „Задържане под стража“, взета по отношение на подсъдимия. Определението относно мярката е окончателно.