От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

10 месеца затвор за Тони Бонбона за държане на наркотици с цел разпространение

Изображение 1 от 4
Покажи в галерия

    51-годишният Тони Янчев по прякор Тони Бонбона получи присъда от 10 месеца затвор и глоба в размер на 1 278,23 евро за държане с цел разпространение на наркотици в Хасково. Наказанието трябва да бъде изтърпяно при първоначален „общ“ режим, постанови днес Окръжен съд — Хасково, който одобри споразумение между прокуратурата и адвоката на подсъдимия.

    Тони Бонбона е признат за виновен, че на 06.10.2025 г. в Хасково, държал наркотици с цел разпространение – 6,89 грама метамфетамин на обща стойност 246,59 евро.

    Предвид представеното от защитата на подсъдимия споразумение, сключено с Окръжна прокуратура – Хасково, съдебното заседание премина по съкратената процедура.

    Съдът приспадна от наложеното наказание „лишаване от свобода“ времето, през което подсъдимият е бил задържан, считано от 06.10.2025 г. до сега. Тони Бонбона трябва да заплати по сметка на ОД МВР – Хасково направените на досъдебното производство разноски в общ размер на 738,66 евро.

    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

    С оглед одобреното споразумение съдът потвърди мярката за неотклонение „Задържане под стража“, взета по отношение на подсъдимия. Определението относно мярката е окончателно.

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    С тежка техника разчистват храстите край пътя от Хасково към Въгларово
    С тежка техника разчистват храстите край пътя от Хасково към Въгларово
    Разчистиха терена за бъдещия център по изкуствата в ПМГ Хасково
    Домашен арест за хасковлията, нападнал с нож двама братя заради спор за боклук
    Над 50 000 стоки ментета са задържани на митнически пункт Капитан Андреево
    Близо 27 000 къса безакцизни цигари са хванати за денонщие
    4 мъже и 16-годишно момче са задържани с дрога
    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Над 50 000 стоки ментета са задържани на митнически пункт Капитан Андреево
    Разчистиха терена за бъдещия център по изкуствата в ПМГ Хасково

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Лесни брускети с топено сирене

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.