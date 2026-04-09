Разчистиха терена за бъдещия център по изкуствата в ПМГ Хасково

Започна разчистването на терена на бъдещия Център по изкуствата в ПМГ „Акад. Боян Петканчин". Това е един от проектите в амбициозната концепция на Община Хасково, която представя визията за развитието на града, заедно с общините-партньори Харманли, Свиленград, Маджарово и Симеоновград.

В концепцията са включени още проекти за цялостно обновяване на МБАЛ Хасково, реставрация на Художествена галерия „Атанас Шаренков“, ремонт на Младежки център Хасково, изграждане на Астрономическа обсерватория от последно поколение и др. Един от иновативните проекти е първият в Хасково Център по изкуствата.