С пъстро шествие и награди Хасково отбеляза 24-ти май

    Над 1300 деца и ученици от 12 детски градини и 17 училища се включиха в общоградското шествие в Хасково за Деня на на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност днес. Към тях ще се присъединят още стотици студенти, настоящи и бивши учители, просветни и читалищни дейци, журналисти, библиотечни и музейни работници, духовници, представители на арт-гилдията, много жители и гости на града.

    По традиция стотици се събраха на площад „Свобода“ тази сутрин. От там водено от Духовия оркестър и Мажоретния състав при Младежки център множеството премина през центъра на града, за да достигне до зала "Дружба". Тази година празничният концерт се провежде на закрито заради нестабилното време.  Там Община Хасково бе организирала и церемонията по награждаване на най-изявените учители и ученици.

    В категория „Учител в начален или прогимназиален етап на образование“ наградена бе  Даяна Бойкова, която преподава в  СУ „Васил Левски – гр. Хасково. Учител в гимназиален етап на образование на годината стана преподавателят по английски език в ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" Милена  Костадинова. Йоанна Кокотанекова, която е ръководител на Астрономическата обсерватория в Младежки център получи отличието в категория „Учител, директор или друг педагогически специалист за изключителни постижения и принос в областта на образованието". Д-р Красимира Узунова получи наградата за културен деятел в областта на литературата. 

    За ученик на годината в областта на спорта бе отличен Владимир Тодоров. Състезателят по джудо от Спортното училище не можа да получи наградата си, тък като се връща от Португалия, където е спечелил пореден медал. Тя бе приета от треньора му. "Ученик на годината в природо-математическата област" стана Петър Велев от ПМГ. Гергана Кирева от ПГДС получи призът в областта на професионалното образование. А ученикът на годината в хуманитарните науки стана Kристияна Димитрова от ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров". 

    Бяха връчени и две специални грамоти. Екипът на ОП "Младежки център" получи награда за изключителната си работа с децата и младите хора на Хасково и по повод 25-годишнината на културната институция. Специална грамота получи и дългогодишният секретар на читалище "Заря" Александър Милушев. Тя му се присъжда за иключителни постижение  за културата в община Хасково и утвръждаване на читалищното дело. 

    Източник: Haskovo.NET

