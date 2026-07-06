От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

23 °C

3 училища от Южна България вече са „Училища за пример“

Над 70 000 ученици вече учат в училища, които поставят по-силен фокус върху развитието на уменията.

СУ „Петко Рачов Славейков“ – Кърджали, ПГ „Руска Пеева“ – Джебел, СУ „Димитър Маджаров“ – Маджарово са сред 28-те училища от цялата страна, които успешно завършиха двугодишната програма „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“. Те получиха своите сертификати на официална церемония в рамките на събитието „(р)Еволюция на смисъла: Рефлексия и развитие“, което събра в София училищни лидери, учители, ментори и партньори на фондацията.

На събитието се събраха над 300 участници от цялата страна, обединени от общата мисия за по-качествено, справедливо и приобщаващо образование за всяко дете. През двугодишната програма училищните екипи работиха заедно с ментори на фондация „Заедно в час“ върху устойчиви промени в преподаването, ученето и училищната култура.

„Ако ние не се преборим за по-справедлива и по-качествена образователна система, може и никой да не го направи. От всеки от нас зависи децата и цялото общество в България да имат по-добро бъдеще."

Това каза изпълнителният директор на фондация „Заедно в час“ Траян Траянов по време на церемонията.

До момента програмата „Училища за пример“ е достигнала до над 70 000 ученици, а над 180 училища от цялата страна вече са преминали или в момента участват в нея.

Само след няколко седмици започва и лятното обучение на новия випуск на програмата, който включва над 20 училища.

Програма „Училища за пример“ подкрепя училищните екипи да изграждат лидерство, ефективно преподаване и училищна култура, в която всяко дете има възможност да разгърне своя потенциал. Чрез практически обучения, менторска подкрепа и работа по реални училищни предизвикателства програмата помага на училищата да постигат устойчиви промени с дългосрочен ефект върху учениците.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Пожар избухна в магазин в центъра на Хасково
Пожар избухна в магазин в центъра на Хасково
преди 7 часа
Производители на дини и пъпеши се жалваха от ниски изкупни цени
Производители на дини и пъпеши се жалваха от ниски изкупни цени
преди 8 часа
Хиляди подкрепиха каузата на Миро на „Хасково Рок 2026“, пътят на доброто продължава с дарения
Хиляди подкрепиха каузата на Миро на „Хасково Рок 2026“, пътят на доброто продължава с дарения
преди 8 часа
Учители от ПГДС в Хасково повишиха уменията си за превенция и реакция при агресия в училище
Учители от ПГДС в Хасково повишиха уменията си за превенция и реакция при агресия в училище
преди 9 часа
Хванаха украинец с мотор по време на дрифт, над 400 са пътните нарушения през уикенда
Хванаха украинец с мотор по време на дрифт, над 400 са пътните нарушения през уикенда
преди 10 часа
Отстраниха аварията на главен водопровод край Свиленград
Отстраниха аварията на главен водопровод край Свиленград
преди 11 часа

Препоръчано видео

img
Без формат – Шевиците – ключ към невидимия свят

Случаен виц

Арести за двама пияни водачи в Хасково и Свиленград
Отстраниха аварията на главен водопровод край Свиленград

Какъв чудесен живот изживях! Иска ми се само да бях разбрала това по-рано! - Колет

Последни обяви

Случайна рецепта

Запеканка от картофи и кисело зеле
Запеканка от картофи и кисело зеле

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.