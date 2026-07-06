3 училища от Южна България вече са „Училища за пример“

Над 70 000 ученици вече учат в училища, които поставят по-силен фокус върху развитието на уменията.

СУ „Петко Рачов Славейков“ – Кърджали, ПГ „Руска Пеева“ – Джебел, СУ „Димитър Маджаров“ – Маджарово са сред 28-те училища от цялата страна, които успешно завършиха двугодишната програма „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“. Те получиха своите сертификати на официална церемония в рамките на събитието „(р)Еволюция на смисъла: Рефлексия и развитие“, което събра в София училищни лидери, учители, ментори и партньори на фондацията.



На събитието се събраха над 300 участници от цялата страна, обединени от общата мисия за по-качествено, справедливо и приобщаващо образование за всяко дете. През двугодишната програма училищните екипи работиха заедно с ментори на фондация „Заедно в час“ върху устойчиви промени в преподаването, ученето и училищната култура.

„Ако ние не се преборим за по-справедлива и по-качествена образователна система, може и никой да не го направи. От всеки от нас зависи децата и цялото общество в България да имат по-добро бъдеще."



Това каза изпълнителният директор на фондация „Заедно в час“ Траян Траянов по време на церемонията.

До момента програмата „Училища за пример“ е достигнала до над 70 000 ученици, а над 180 училища от цялата страна вече са преминали или в момента участват в нея.



Само след няколко седмици започва и лятното обучение на новия випуск на програмата, който включва над 20 училища.



Програма „Училища за пример“ подкрепя училищните екипи да изграждат лидерство, ефективно преподаване и училищна култура, в която всяко дете има възможност да разгърне своя потенциал. Чрез практически обучения, менторска подкрепа и работа по реални училищни предизвикателства програмата помага на училищата да постигат устойчиви промени с дългосрочен ефект върху учениците.