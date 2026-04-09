Над 50 000 стоки ментета са задържани на митнически пункт Капитан Андреево

45 878 текстилни изделия, 2934 чифта обувки и 5309 чанти, със знаци на търговски марки, задържаха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево, съобщиха от Агенция „Митници“. Стоките са иззети поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост. Открити са при отделни проверки на три товарни автомобила, влизащи в страната от Турция.

При един от случаите, на пункта пристига влекач с полуремарке с чужда регистрация. Шофьорът – полски гражданин, представя редовни документи за превозваната групажна стока от Турция през България за Белгия. Камионът е селектиран за щателна митническа проверка на декларираните 745 колета в товарното помещение, като в 343 от тях са открити 21 260 блузи, ризи, панталони, тениски, якета, мъжко бельо, 974 чифта обувки и 87 чанти, всички с обозначения на световноизвестни марки.

При проверка на друг товарен автомобил с чужда регистрация са открити 20 039 текстилни изделия и 3875 чанти, носещи лога на известни марки. Камионът е превозвал групажна стока от Турция за Хърватия.

В трети камион, на който е извършена щателна проверка, митническите служители установяват сред декларираната стока 4579 дрехи, 1960 чифта обувки и 1347 чанти със словни и фигуративни изображения на известни брандове. Стоката е пътувала от Турция през България за Северна Македония.

В изпълнение на Европейски регламент 608/2013 относно защита на интелектуалната собственост, стоките са задържани. За случаите ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.