Форум за педагози на тема „Новият човек в образованието“ събра директори и учители в Регионалния център за дистанционно обучение (РЦДО) към УНСС. Събитието се организира от обществената инициатива „Мисия 100“, съвместно с Регионалното управление на образованието (РУО).

Форумът бе открит от директора на РЦДО-Хасково проф. д-р Надя Миронова, която представи ангажираността на „Мисия 100“. В изказването си тя акцентира върху връзката между средното и висшето образование, както и върху променящата се методика на преподаване. Проф. Миронова описа „учителите на бъдещето“ като модерни и адаптивни личности, които споделят нагласите на новото поколение – стремеж към качествен и спокоен живот.

„Младите хора днес не са фиксирани върху кариерата на всяка цена. Те не са готови да полагат усилия непременно, за да стават шефове или да печелят много пари. Тази промяна е видима както в университетите, така и в училищата още от ранна възраст,“ отбеляза проф. Миронова.

Според нея новото поколение търси здравословен баланс между работа и свободно време. Инициативата „Мисия 100“ цели да подготви обществото и институциите за среда, в която технологиите се използват максимално за подобряване качеството на живот.

Технологиите срещу логиката

В последните години дигитализацията навлиза все по-осезаемо в класните стаи. Беше подчертано, че съвременните деца възприемат информацията предимно чрез изображения и видео, а не чрез класическа логика. Това изисква от педагозите не само интересни занимания, но и нови комуникационни умения – от междуличностни и институционални до технологични и дори лобистки.

Проф. Миронова обърна специално внимание на емоционалната връзка: „Децата попиват от своите учители чрез необясним трансфер на енергия и емпатия. Те копират моделите на поведение.“ Тя предупреди, че когато тези млади хора влязат в учителските колективи, те често ще бъдат личности, които не търпят строга йерархия или външни забележки.

„Началници вкъщи“

„В големите градове децата не признават йерархията в семейството. Те са отгледани като началници вкъщи, а ние очакваме от тях да отидат в клас и изведнъж да се съобразяват с общността,“ коментира директорът на РЦДО. Тя допълни, че педагозите трябва да полагат допълнителни усилия за надграждане на семейното възпитание и да служат за еталон на поведение.

Гост-лектори на форума бяха д-р Кристиан Кръстев (бивш министър на транспорта и съинициатор на „Мисия 100“), диетологът доц. д-р Мария Николова и експертът по киберсигурност проф. д-р Илин Савов.

Подобен форум бе проведен в Кърджали и други градиове на страната.

Анета Кутелова