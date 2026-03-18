Талантливо дете от Детската градина по изкуствата спечели престижни музикални награди

Лариса Любомир Нацева-Гавраилова от Детска градина по изкуствата в Хасково се завърна с престижна награди от XI Национален конкурс „Звезден сблъсък“, провел се във Велико Търново. Това съобщиха от детското заведение в Хасково. Под ръководството на вокален педагог Елена Узунова, Лариса успя да впечатли журито и да завоюва следните престижни отличия:

I място в номинация „Рождественски и новогодишни песни“;

II място в номинация „Песен на роден език“;

II място в номинация „Поп песен“

