Благотворителната инициатива „Хасково за децата“ ще се проведе на 4 април в Хасково

    За поредна година кросфит треньорът Росен Костадинов от Хасково и съмишлениците му организират благотворителна инициатива в подкрепа на нуждаещи се от Хасково и региона. Инициативата се провежда от 2021 година и е под мотото „Ръка, която дава – не обеднява“. 

    Тази година в спортния пърформънс ще участва известният музикален изпълнител Венеямин от популярното тв шоу „Като две капки вода“, както и звезди от друго популярно реалити „Игри на волята“. Ще се включат балетни и мажоретни състави от Хасково, ще се проведе и традиционната открита тренировка.

    Община Хасково е партньор на благотворителната инициатива „Хасково за децата“. Събитието започва в 17:00 часа на 4 април т.г. в спортна зала „Дружба“, а пред нея ще бъде разположен благотворителния базар. Успоредно на 4 и 5 април в голяма търговска верига ще се събрат пакети с продукти за нуждаещи се хора от селата в региона. Ще има и кутия за даряване на средства, а символичните покани ще бъдат по 10 евро. Всички събрани средства ще се разпределят между шест болни деца от Хасково, които имат нужда от подкрепа за продължителни и скъпи терапии.

    В навечерието на най-светлия християнски празник Великден, хората с големи сърца и техните приятели и гости от цялата страна се обединяват за децата на Хасково. На 4 април 2026 година /събота/ от 17:00 часа в зала „Дружба“ всички сме заедно, за да дарим усмивки на Йоана, Гого, Мария-Антоанета, Борил и Хриси. 

    Всеки може да помогне, деца и родители заедно с професионални атлети да участват в забавните щафетни игри и тренировки. Специални треньори ще бъдат едни от най-обичаните участници в „Игри на волята“, треньори и спортисти от клубове от Хасково, аниматори и други.

    Специалният гост-изпълнител Вениамин – победител в „Като две капки вода“ 2025 също подкрепя „Хасково за децата“ и ще се срещне с феновете си в зала „Дружба“ на 4 април. Всички участници в събитието в подкрепа на децата на Хасково се включват с удоволствие и безвъзмездно, уточни Росен Костадинов. Част от клубовете, потвърдили участие, са „Вигор Академи“, Клуб по джудо „Хасково“, Баскетболен клуб „Хасково“, Боксов клуб „Хасково“, клубът по граплинг с треньор Владимир Запрянов, балет „Рона“, клуб  по спортна аеробика „Ултра спорт“, балет „Армия“.

    Всеки може да бъде част от „Хасково за децата“ като подкрепи каузата и дари по време на благотворителното събитие. Там ще бъдат подредени базари за здравословни храни и сувенири, ще бъдат поставени дарителски кутии, а събраните средства ще бъдат разпределени по равно за лечението на Йоана, Гого, Мария-Антоанета, Борил и Хриси.

    Още за благородната инициатива от треньора Росен Костадинов във видеото към статията

    Източник: Haskovo.NET

    "Ръка, която дава - не обеднява" с поредна инициатива преди Великден
    Георги Георчев с титла от Държавното първенство по карате
    Случаен виц

    Талантливо дете от Детската градина по изкуствата спечели престижни музикални награди
    Иван отива на съд за убийството на Маги, прокуратурата изнесе подробности

    Обичам да пътувам, но мразя да пристигам - Алберт Айнщайн

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Омлет с тиквички
    Омлет с тиквички

