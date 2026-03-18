Благотворителната инициатива „Хасково за децата“ ще се проведе на 4 април в Хасково

За поредна година кросфит треньорът Росен Костадинов от Хасково и съмишлениците му организират благотворителна инициатива в подкрепа на нуждаещи се от Хасково и региона. Инициативата се провежда от 2021 година и е под мотото „Ръка, която дава – не обеднява“.

Тази година в спортния пърформънс ще участва известният музикален изпълнител Венеямин от популярното тв шоу „Като две капки вода“, както и звезди от друго популярно реалити „Игри на волята“. Ще се включат балетни и мажоретни състави от Хасково, ще се проведе и традиционната открита тренировка.

Община Хасково е партньор на благотворителната инициатива „Хасково за децата“. Събитието започва в 17:00 часа на 4 април т.г. в спортна зала „Дружба“, а пред нея ще бъде разположен благотворителния базар. Успоредно на 4 и 5 април в голяма търговска верига ще се събрат пакети с продукти за нуждаещи се хора от селата в региона. Ще има и кутия за даряване на средства, а символичните покани ще бъдат по 10 евро. Всички събрани средства ще се разпределят между шест болни деца от Хасково, които имат нужда от подкрепа за продължителни и скъпи терапии.

В навечерието на най-светлия християнски празник Великден, хората с големи сърца и техните приятели и гости от цялата страна се обединяват за децата на Хасково. На 4 април 2026 година /събота/ от 17:00 часа в зала „Дружба“ всички сме заедно, за да дарим усмивки на Йоана, Гого, Мария-Антоанета, Борил и Хриси.

Всеки може да помогне, деца и родители заедно с професионални атлети да участват в забавните щафетни игри и тренировки. Специални треньори ще бъдат едни от най-обичаните участници в „Игри на волята“, треньори и спортисти от клубове от Хасково, аниматори и други.

Специалният гост-изпълнител Вениамин – победител в „Като две капки вода“ 2025 също подкрепя „Хасково за децата“ и ще се срещне с феновете си в зала „Дружба“ на 4 април. Всички участници в събитието в подкрепа на децата на Хасково се включват с удоволствие и безвъзмездно, уточни Росен Костадинов. Част от клубовете, потвърдили участие, са „Вигор Академи“, Клуб по джудо „Хасково“, Баскетболен клуб „Хасково“, Боксов клуб „Хасково“, клубът по граплинг с треньор Владимир Запрянов, балет „Рона“, клуб по спортна аеробика „Ултра спорт“, балет „Армия“.

Всеки може да бъде част от „Хасково за децата“ като подкрепи каузата и дари по време на благотворителното събитие. Там ще бъдат подредени базари за здравословни храни и сувенири, ще бъдат поставени дарителски кутии, а събраните средства ще бъдат разпределени по равно за лечението на Йоана, Гого, Мария-Антоанета, Борил и Хриси.

Още за благородната инициатива от треньора Росен Костадинов във видеото към статията