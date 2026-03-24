Доброто се умножава! „Ръка, която дава – не обеднява“ достигна и до други градове

    Първата инициатива от кампанията „Ръка, която дава – не обеднява“ се проведе през 2021 година. От тогава до сега главният двигател за реализиране на идеята Росен Костадинов и съмишлениците му помогнаха на стотици хора в нужда. С времето кампанията доби по-голяма популярност и се разрасна. Така се стигна и до тази година, в която инициативи ще има не само в Хасково. Спортни клубове от други градове вече анонсираха провеждането на благотворителни тренировки. Такъв е случаят в Пловдив. От клуба по бойни спортове „Valhalla“ се включват в кампанията. Там тренировката ще бъде на 31 март от 18:30 часа.

    В кампанията със събитие вече се включиха от „XPLOSIVE GYM“ – Бургас.

    В рамките на Българския шампионат по функционален фитнес, който е тази седмица в София, също ще се събират средства. Росен Костадинов съобщи, че предстои да се включи и още един столичен клуб. Всичко това показва, че добрият пример дава резултат.

    Както вече съобщихме, самото събитие в Хасково ще бъде на 4-ти април от 17:00 часа в зала „Дружба“. В тренировката ще се включат състезатели на няколко спортни клуба, участници от реалити формата „Игри на волята“, както и певецът Вениамин. Ще могат да участват и всички желаещи, дошли в залата. Средства ще се събират за болни деца от Хасково и за хора в нужда от селата в областта. Поканите за събитието в зала „Дружба“ са на стойност 10 евро.

    На 4 и 5 април в хипермаркет „Хаско“ в Хасково пък ще се събират хранителни продукти, които да бъдат раздадени преди Великден.

    Източник: Haskovo.NET

    "Ръка, която дава - не обеднява" с поредна инициатива преди Великден
    Не дадоха ход на делото срещу бивша общинска служителка, подсъдима за присвояване на 440 000 лева
    Божидар Саръбоюков е трети на световното първенство
