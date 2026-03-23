Мъж опожари чужда къща, след като заспа на свещ

45-годишен мъж бе установен, след като предизвика пожар в къща, в която се е настанил самоволно. Инцидентът е станал на 20 март на улица „Бузлуджа“ в Харманли, съобщиха от полицията.

Сигналът за горящата сграда, собственост на 77-годишен местен жител, е подаден в Районното управление в Харманли. Пристигналите на място екипи на пожарната установили, че пламъците са обхванали една от стаите.

В хода на проверката полицаите изяснили, че докато собственикът отсъствал, в имота се е нанесъл 45-годишният извършител. Пред органите на реда той признал, че е запалил свещ, след което заспал. Мъжът се събудил от гъстия дим и избягал от местопроизшествието, но малко по-късно е бил издирен за даване на обяснения.

По случая е образувано досъдебно производство.