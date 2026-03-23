Деца катастрофираха с открадната кола и я изоставиха

Малолетен и непълнолетен са заловени за кражба на автомобил от хасковското село Татарево, съобщиха от полицията.

На 22-ри в управлението в областния град е получен сигнал от 42-годишен жител на селото. Той съобщил, че липсва паркираният пред дома му „Фолксваген“.

В хода на работата полицаите са установили, че колата е задигната от две момчета от същото село – на 13 и 16 години. Те признали, че взели отключения автомобил, в който ключовете били оставени на таблото. Шофирали до село Спахиево, където я изоставили, след като претърпели лек пътен инцидент.