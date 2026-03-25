Мъж обгоря при гасене на пожар в гараж в „Болярово“

73-годишен мъж обгоря леко при пожар в гаража му на улица „Възрожденец“ в хасковския квартал „Болярово“. Сигнал за инцидента е подаден на спешния телефон малко преди 11 часа днес.

На място бяха изпратени два екипа пожарникари за потушаване на пламъците. До пристигането на огнеборците, собственикът Динко започнал сам да гаси огъня, при което се запалил крачола на анцуга му и леко обгорял левия му крак.

Пострадалият беше прегледан на място от медицински екип, но бе транспортиран с линейка до хасковската болница за допълнително лечение и обработка на раната

Пламъците са обхванали покривната конструкция на гаража, изгорели са и съхранявани вътре вещи.