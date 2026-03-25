Благовещение доведе десетки деца в хасковски салон за пробиване на уши

Днешният голям християнски празник Благовещение, известен в народната традиция като Благовец, изпълни салоните за красота в Хасково с оживление и детски гласове. Според поверието на този ден „всичко зараства по-бързо“, поради което по традиция се избира именно за първото продупчване на ушите на малките момичета. Преобладаващата част от клиентите днес бяха съвсем малки деца – на по няколко месеца и годинка-две, придружени от развълнувани майки и баби, които спазват обичая за здраве и красота.

Сред първите смели посетителки в един от популярните салони бяха едногодишната Виктория и Карина, която е на година и девет месеца. Към тях се присъедини и 7-годишната Даяна, за която процедурата не е непозната. Тя идва в салона за втора поредна година, след като миналата пролет свалила обеците си и дупките на ушите ѝ се запушили, но днес избра светлия празник, за да ги възстанови.

Козметикът Марияна Александрова сподели, че интересът на този ден винаги е огромен заради силното вкоренено вярване в лечебната сила на празника. Тя обясни, че според народната традиция пробитите на Благовещение уши, както и всякакви други рани, заздравяват много по-бързо и безболезнено. Въпреки че съвременната козметика разполага с безшумни и стерилни системи за пробиване, съчетаването на модерната технология с вековния обичай остава предпочитан избор за много семейства в региона, които вярват, че „благата вест“ носи със себе си и по-лека ръка при манипулацията.

От екипа на салона зарадваха всеки посетител с пожелание за днешния празник.