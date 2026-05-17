„Асти ‘91“ остана на крачка от медалите на Държавния финал

Отборът на „Асти ‘91“ се класира на четвърто място на Държавния финал по хандбал за юноши до 16 години. Хасковлии днес отстъпиха в малкия финал пред „Локомотив“ (Горна Оряховица). Двубоят за бронзовите медали започна много равностойно, но до почивката гостите от Горна Оряховица успяха да си осигурят аванс от 6 гола. След паузата обрат нямаше и „Локомотив“ спечели с 37:21. Така момчетата на треньорите Недялко Манолов и Самет Муртазали останаха на четвъртата позиция в крайното класиране.

Шампион стана тимът на “Чардафон” (Габрово), който на финала победи “Етър ‘64” (Велико Търново) с 38:25.