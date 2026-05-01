Хасково е домакин на Държавния финал по хандбал за девойки старша възраст

В Хасково стартира тридневната надпревара от Държавния финал по хандбал за девойки до 19 години.

В битката за златните медали в зала „Вълчо Даскалов“ ще се състезават шестте най-добри отбора в страната в тази възраст. Сред тях е и „Хасково“. Състезателките на треньорите Георги Славчев и Ирина Миладинова се паднаха в група „А“ с тимовете на „Панагюрище“ и „Етър“ (Велико Търново“. В група „Б“ са отборите на „Бъки“ (Габрово), „Сливница“ и „Хера“ (Варна).

В първия си мач домакините допуснаха поражение от един от фаворитите за титлата „Етър“.

От 17:45 часа е двубоят на „Хасково“ с „Панагюрище“.

Утре турнирът продължава с мачове от груповата фаза и с елиминации. Финалът и мачът за бронзовите медали са в неделя.