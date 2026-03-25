Двама нарушители на Закона за движението по пътищата са били установени през денонощието в Хасково и Меричлери, съобщиха от полицията.

Първият, на 44 г. от село Добрич, е задържан в РУ – Димитровград, след като жандармеристи са го проверили в Меричлери с лекия му автомобил „БМВ“. Използваният дрегер е отчел наличие на 1,23 промила алкохол в издишания въздух. Униформените са установили, че водачът е неправоспособен и никога не е притежавал шофьорска книжка. В момента той изтърпява наложено административно наказание „лишаване от право да управлява МПС“. Отказал е кръвна проба и е пренощувал в ареста.

В Хасково пътните полицаи са заловили водач, шофиращ след употреба на дрога. Тази нощ в 2:30 часа на улица „Република“ патрул е подал сигнал със стоп-палка на лек автомобил „Фолксваген“. Водачът не е спрял на разпореждането, продължил е пътя си и на улица „Мир“ е слязъл и се е опитал да избяга. Последвалите го полицейски служители са го задържали и са установили самоличността му – 32-годишен жител на село Узунджово, който не притежава свидетелство за правоуправление. При обиск в него е открита лула за пушене, а техническото средство, с което е тестван, е показало употреба на метамфетамин. Мъжът е отказал кръвни изследвания и е задържан за срок до 24 часа.

И по двата случая са образувани бързи производства.