Задържаха двама без книжка – единият пиян, а другият дрогиран

Двама нарушители на Закона за движението по пътищата са били установени през денонощието в Хасково и Меричлери, съобщиха от полицията.

Първият, на 44 г. от село Добрич, е задържан в РУ – Димитровград, след като жандармеристи са го проверили в Меричлери с лекия му автомобил „БМВ“. Използваният дрегер е отчел наличие на 1,23 промила алкохол в издишания въздух. Униформените са установили, че водачът е неправоспособен и никога не е притежавал шофьорска книжка. В момента той изтърпява наложено административно наказание „лишаване от право да управлява МПС“. Отказал е кръвна проба и е пренощувал в ареста.

В Хасково пътните полицаи са заловили водач, шофиращ след употреба на дрога. Тази нощ в 2:30 часа на улица „Република“ патрул е подал сигнал със стоп-палка на лек автомобил „Фолксваген“. Водачът не е спрял на разпореждането, продължил е пътя си и на улица „Мир“ е слязъл и се е опитал да избяга. Последвалите го полицейски служители са го задържали и са установили самоличността му – 32-годишен жител на село Узунджово, който не притежава свидетелство за правоуправление. При обиск в него е открита лула за пушене, а техническото средство, с което е тестван, е показало употреба на метамфетамин. Мъжът е отказал кръвни изследвания и е задържан за срок до 24 часа.

И по двата случая са образувани бързи производства.

Източник: Haskovo.NET

Мъж обгоря при гасене на пожар в гараж в „Болярово“
преди 4 минути
Над 250 000 евро са изплатените помощи на социално слаби през февруари
преди 1 час
Благовещение доведе десетки деца в хасковски салон за пробиване на уши
преди 1 час
Задържаха двама за кражба на алкохол от хипермаркет в Хасково
преди 2 часа
Рязко затопляне в Хасковско в сряда
преди 4 часа
Нова социална мярка: 20 евро месечно за гориво за хората с ниски доходи в Хасково
преди 18 часа

