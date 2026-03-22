Божидар Саръбоюков е трети на световното първенство

Божидар Саръбоюков написа нова страница в българската лека атлетика. Двуметровият атлет от Харманли спечели бронзов месал на световното първенство в град Торун. Божидар спечели бронзовия медал с скока на дължина.

Той започна с 8.22 м., след което скочи 8.31 м. Последваха 8.30 м. и 8.14. В петия си опит Божидар направи фаул, а точно преди него Матиа Фурлани скочи 8.39 м. и поведе в класирането.

Драмата бе пълна до самия край. В шестия последен опит португалецът Жорже Ходелин скочи 8.46 м. и спечели титлата. Фурлани стана вицешампион, а Божидар спечели бронзовия медал, след като направи фаул в последния скок.

Така възпитаникът на Димитър Карамфилов донесе още радост за България и за родния град Харманли.