Божидар Саръбоюков е трети на световното първенство

    Божидар Саръбоюков написа нова страница в българската лека атлетика. Двуметровият атлет от Харманли спечели бронзов месал на световното първенство в град Торун. Божидар спечели бронзовия медал с скока на дължина. 

    Той започна с 8.22 м., след което скочи 8.31 м. Последваха 8.30 м. и 8.14. В петия си опит Божидар направи фаул, а точно преди него Матиа Фурлани скочи 8.39 м. и поведе в класирането. 

    Драмата бе пълна до самия край. В шестия последен опит португалецът Жорже Ходелин скочи 8.46 м. и спечели титлата. Фурлани стана вицешампион, а Божидар спечели бронзовия медал, след като направи фаул в последния скок.

    Така възпитаникът на Димитър Карамфилов донесе още радост за България и за родния град Харманли. 

    Източник: Haskovo.NET

    Още новини от Спорт

    Трета поредна победа за ФК „Хасково“
    Трета поредна победа за ФК „Хасково“
    преди 3 часа
    Момичетата на „Хасково“ с две победи за финал на редовния сезон
    Момичетата на „Хасково“ с две победи за финал на редовния сезон
    преди 4 часа
    Мечта за кино под звездите обедини хората от Гарваново
    Мечта за кино под звездите обедини хората от Гарваново
    преди 5 часа
    В подготовка за лятото ВиК-Хасково обновява съоръженията си
    В подготовка за лятото ВиК-Хасково обновява съоръженията си
    преди 7 часа
    Настроение и красота с цъфналите магнолии в Хасково
    Настроение и красота с цъфналите магнолии в Хасково
    преди 8 часа
    Обновиха градинката пред Общината през уикенда
    Обновиха градинката пред Общината през уикенда
    преди 12 часа

    Още новини

