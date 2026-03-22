Трета поредна победа за ФК „Хасково“

ФК „Хасково“ постигна победа с 3:2 над ОФК „Хасково“ в среща от първенството, играна днес на стадион „Младост“.

Двубоят предложи много емоции и голове, като зрителите станаха свидетели на оспорвана игра до последния съдийски сигнал.

Головете започнаха още в 7-та минута, когато Павел Кочев даде преднина на ФК „Хасково“. В 21-та минута Берай Халибрям изравни резултата, но в 40-та минута Христо Димитров отново поведе ФК „Хасково“. В 76-та минута Димитър Стефанов изравни за втори път, а само две минути по-късно Коце Гочев донесе победата на ФК „Хасково“.

С този успех ФК „Хасково“ продължава силното си представяне в шампионата, като показва характер и упоритост. Следващият мач, който ще играят е на 26 март срещу „Любимец 2018“.