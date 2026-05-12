Възпитаничките на СК „Младост“ загряха за държавното първенство с успехи на турнир в Габрово

Поредните си престижни класирания записаха възпитаничките на димитровградския клуб по скокове на батут „Младост“. Отличията бяха завоювани в рамките на държавния турнир „Лилян Александров“, който се проведе в Габрово. Състезанието бе в дисциплините скокове на батут и двоен минибатут.

На двоен минибатут при момичетата до 10 години Моника Караколева спечели златен медал. При 12-годишните световната вицешампионска на батут Никол Филипова също спечели златен медал. Християна Христова е трета, а Кристина Станева е четвърта. Макар да не намери място сред медалистите, Стефани Христова също остави добри впечатления с представянето си.

В надпреварата на батут на индивидуално до 10 години победителка стана Петя Стойкова, а на втората позиция завърши Дария Станчева.

В групата до 12 години Християна Христова завоюва бронз. Диана Сарафова стана втора при жените.

При синхронните скокове в групата при 12-годишните Никол Филипова и Елена Михайлова са първи, а Християна Христова и Кристина Станева са трети.

Златен медал при жените завоюва тандемът Диана Сарафова/Антония Димитрова. Бронзови медалистки при 10-годишните са Дария Станчева и Петя Стойкова.

Следващо състезание за димитровградчанки е държавното първенство. То ще се проведе в периода 24-28 юни в Сливен и в Ямбол.