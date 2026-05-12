Отборът на ОУ „Алеко Константинов“ спечели състезанието „Млад спасител“ в Димитровград

В спортна зала „Младост“ в Димитровград се проведе областният етап на Националното ученическо състезание „Млад спасител“, организирано от РДПБЗН – Хасково със съдействието на Община Димитровград, Българския червен кръст и Регионалното управление на образованието – Хасково.

В надпреварата участваха пет ученически отбора от област Хасково, които демонстрираха знания и практически умения за действия при бедствия, аварии и кризисни ситуации, оказване на първа долекарска помощ, работа в екип и бърза реакция при инциденти. Състезанието бе открито от главен инспектор Христо Пантелеев, който приветства участниците и техните ръководители и подчерта значението на подготовката на младите хора за адекватна реакция при извънредни ситуации.

След оспорвана надпревара първо място завоюва отборът на ОУ „Алеко Константинов“ – Димитровград, който ще представи област Хасково на националния етап на състезанието. Датата и мястото на провеждането му предстои да бъдат уточнени. На второ място се класира СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Хасково, а третото място зае СУ „Петър Берон“ – Ивайловград.

Наградите на отличените участници бяха връчени от директора на РДПБЗН – Хасково старши комисар Митко Чакалов, който поздрави всички състезатели за показаните знания, дисциплина и отговорност.

Основната цел на инициативата е изграждане на практически умения и култура за безопасно поведение сред учениците, както и повишаване на подготовката им за действия при бедствия, пожари и други извънредни ситуации.