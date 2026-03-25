Общинските съветници на Харманли удостоиха Божидар Саръбоюков с „Почетен знак“

    Общинският съвет на Харманли днес проведе свое заседание. Сред докладните бе тази за удостояване на Божидар Саръбоюков с „Почетен знак, едностранен плакет на Община Харманли“. Предложението бе на председателя на местния парламент Ангел Цанков и на кмета Мария Киркова. В докладната си те бяха мотивирали предложението с постигнатите от Божидар Саръбоюков успехи.

    През последните няколко години лекоатлетът от Харманли се изгради и утвърди като един от водещите български спортисти. През миналата година стана европейски шампион в скока на дължина, а през новия сезон спечели няколко престижни състезания, бе водач в световната ранглиста, а преди дни стана и бронзов медалист на Световния шампионат в Полша.

    Единодушно общинските съветници приеха докладната.

    Отличието ще бъде връчено на Божидар на церемония по повод празника на града, който се отбелязва на 2-ри май.

    Източник: Haskovo.NET

