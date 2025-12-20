От х:

Стотици се включиха в благотворителна тренировка в Хасково

    За поредна година кросфит треньорът Росен Костадинов и съмишлениците му проведоха благотворителна тренировка в подкрепа на нуждаещи се хора. Инициативата бе от кампанията „Ръка, която дава – не обеднява“. 

    Стотици хора се събраха в спортна зала „Дружба“, за да дадат своя принос към каузата.

    Преди самото начало главният инициатор Росен Костадинов благодари на всички, които се включиха. 

    „Благодаря на всички Вас, благодаря на Община Хасково за съдействието и подкрепата, които оказват всяка година. Благодаря на всички треньори и клубовете, както и на хората, които ме подкрепят от самото начало. Благодарение на Вас и подкрепата Ви това е възможно. Каузата достига до тези, до които трябва. Кампанията основно е насочена за хора от селата в общината. С времето започна да става по-голяма, започнахме да събираме повече средства. Когато остане сума пари, тя отива за човек с тежко заболяване. За жалост има такива хора. Ще продължаваме да помагаме. Тази година средствата, освен за хората от селата, ще отидат и за Христо, който има нужда от нашата помощ. Нека го подкрепим“, каза пред всички в залата Костадинов. 

    Христо Трендафилов, който има нужда от средства за лечение и бъбречна трансплантация, бе в залата и благодари на всички за подкрепата.

    Програмата продължи с изпълнения на възпитанички на хасковския балет „Рона“ и на димитровградския балет „Армия“. 

    Последва и същинската част. Треньорът по бразилско джу джицу Владимир Запрянов проведе загрявката и самата тренировка, част от която бе под формата на игри. 

    В залата имаше много спортисти - любители. Имаше и професионални спортисти, сред които националите по борба Микяй и Денис Наим. 

    В кампанията се включиха много възпитаници на редица спортни клубове. 

    Средствата се събираха в дарителска кутия. С тях ще се закупят хранителни продукти от първа необходимост за хора в нужда от хасковските села. Ще бъде помогнато и на Христо Трендафилов за лечението му. 

    Източник: Haskovo.NET

