Много деца и възрастни от Хасково поднесоха цветя за 181 г. от рождението на Капитан Петко войвода

    Тържествено честване се проведе в Хасково за 181 години от рождението на националния герой и почетен гражданин на Хасково Капитан Петко войвода.

    Пред паметника на войводата цветя на признателност поднесоха кметът на община Хасково Станислав Дечев, зам.-кметът Мария Вълчева, областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, заместникът ѝ Богдан Кирилов, представители на патриотични организации и партии, много деца и граждани.

    Слово пред присъстващите произнесе Кирил Сарджев – председател на хасковското Тракийско дружество „Георги Сапунаров“.

    „Историята не е забравена. Историята сте вие. Вие сте хората, които ще пренесат историята в бъдещето“, каза Кирил Сарджев, обръщайки се към множеството деца, наобиколили паметника на войводата.

    Днес се отбелязват и 70 години от откриването на паметника на войводата в Хасково. Автор на монумента е скулпторът Стою Тодоров (1919-1997). Специален гост на церемонията беше синът на скулптура – арх. Иван Тодоров. Той бе удостоен с почетен плакет от д-р Стефка Здравкова.

    Славният тракийски войвода е наречен още приживе Спасителят на Хасково, защото когато през 1879 г., башибозуците се готвят да нахлуят тук, кметовете на града и околните селища молят Капитан Петко да защити Хасково. Войводата откликва на този вик за помощ и спасява града ни от опустошение. Заради всеотдайната му служба на България и за заслугите му за спасението на Хасково, през лятото на 2020 година Капитан Петко войвода беше удостоен с най-високо звание за Хасково – Почетен гражданин.

    Източник: Haskovo.NET

    Нов случай на отровено куче в Хасково
преди 36 минути
    преди 36 минути
    Първи случай на задържани живи корали в автобус
преди 2 часа
    преди 2 часа
    Ледената пързалка в Хасково отваря врати в петък – 19 декември
преди 3 часа
    преди 3 часа
    Полицаи спряха хасковлийка да преведе 5000 евро на мним капитан на кораб след романтична кореспонденция
преди 3 часа
    преди 3 часа
    Д-р Драгомир Мирчев на 75 г.: Представи книгата си „В плен на осмото изкуство"
преди 3 часа
    преди 3 часа
    Предимно облачно и тихо, но по-студено в четвъртък
преди 5 часа
    преди 5 часа

