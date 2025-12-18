Много деца и възрастни от Хасково поднесоха цветя за 181 г. от рождението на Капитан Петко войвода

Тържествено честване се проведе в Хасково за 181 години от рождението на националния герой и почетен гражданин на Хасково Капитан Петко войвода.

Пред паметника на войводата цветя на признателност поднесоха кметът на община Хасково Станислав Дечев, зам.-кметът Мария Вълчева, областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, заместникът ѝ Богдан Кирилов, представители на патриотични организации и партии, много деца и граждани.

Слово пред присъстващите произнесе Кирил Сарджев – председател на хасковското Тракийско дружество „Георги Сапунаров“.

„Историята не е забравена. Историята сте вие. Вие сте хората, които ще пренесат историята в бъдещето“, каза Кирил Сарджев, обръщайки се към множеството деца, наобиколили паметника на войводата.

Днес се отбелязват и 70 години от откриването на паметника на войводата в Хасково. Автор на монумента е скулпторът Стою Тодоров (1919-1997). Специален гост на церемонията беше синът на скулптура – арх. Иван Тодоров. Той бе удостоен с почетен плакет от д-р Стефка Здравкова.

Славният тракийски войвода е наречен още приживе Спасителят на Хасково, защото когато през 1879 г., башибозуците се готвят да нахлуят тук, кметовете на града и околните селища молят Капитан Петко да защити Хасково. Войводата откликва на този вик за помощ и спасява града ни от опустошение. Заради всеотдайната му служба на България и за заслугите му за спасението на Хасково, през лятото на 2020 година Капитан Петко войвода беше удостоен с най-високо звание за Хасково – Почетен гражданин.