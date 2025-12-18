От х:

Нов случай на отровено куче в Хасково

    За пореден случай на отровено животно сигнализираха читатели на Haskovo.net. Убито е било куче в „Кенана“. Тази сутрин четириногото е било намерено край езерото в парка, в близост до новия увеселителен кът.

    Това не е първи случай на отровени животни на „Кенана“. Читатели често сигнализират за подобни прояви. Бдителни в тази връзка трябва да бъдат и стопаните на домашни животинки, които се разхождат не само в този парк, а и в останалите части на града.

    Сигнал е подаден в полицията, откъдето проверяват случая.

    По всяка вероятност отровата е била сложена в храна, която кучето е изяло.

    Много деца и възрастни от Хасково поднесоха цветя за 181 г. от рождението на Капитан Петко войвода
    преди 40 минути
    преди 40 минути
    Първи случай на задържани живи корали в автобус
    преди 2 часа
    преди 2 часа
    Ледената пързалка в Хасково отваря врати в петък – 19 декември
    преди 3 часа
    преди 3 часа
    Полицаи спряха хасковлийка да преведе 5000 евро на мним капитан на кораб след романтична кореспонденция
    преди 3 часа
    преди 3 часа
    Д-р Драгомир Мирчев на 75 г.: Представи книгата си „В плен на осмото изкуство"
    преди 3 часа
    преди 3 часа
    Предимно облачно и тихо, но по-студено в четвъртък
    преди 5 часа
    преди 5 часа

