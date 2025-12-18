Нов случай на отровено куче в Хасково

За пореден случай на отровено животно сигнализираха читатели на Haskovo.net. Убито е било куче в „Кенана“. Тази сутрин четириногото е било намерено край езерото в парка, в близост до новия увеселителен кът.

Това не е първи случай на отровени животни на „Кенана“. Читатели често сигнализират за подобни прояви. Бдителни в тази връзка трябва да бъдат и стопаните на домашни животинки, които се разхождат не само в този парк, а и в останалите части на града.

Сигнал е подаден в полицията, откъдето проверяват случая.

По всяка вероятност отровата е била сложена в храна, която кучето е изяло.