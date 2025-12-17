От х:

22-годишен остава в ареста за опит за контрабанда на марихуана за близо 300 000 лева

    22-годишният Ростислав Петков остава в ареста с постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ по обвинение за опит за контрабанда на 18.152 кг марихуана за 290 432 лева. Това реши днес съдия Тошка Иванова от Окръжен съд – Хасково.

    Младият мъж от Севлиево е бил арестуван на 14 декември 2025 г. на ГКПП „Капитан Петко войвода“ при опит да премине от България в Гърция. Той пътувал с лек автомобил БМВ, в който е открита дрогата в праговете и резервоара.

    На днешното съдебно заседание прокурорът по делото Павел Жеков пледира обвиняемият да остане в ареста с постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“, защото има опасност той да се укрие, ако бъде пуснат на свобода, предвид тежестта на деянието.

    Защитникът на младия мъж – адвокат Милена Петкова поиска клиентът ѝ да бъде освободен от ареста с по-лека мярка – „домашен арест“ или „парична гаранция“, която според нея също би постигнала целите на закона. Изтъкна, че Ростислав Петков е с чисто съдебно минало. Той признава вина и е дал обяснения по случая. Стана ясно, че мъжът трябвало да получи 3000 лева, за да пренесе пратката. 

    От своя страна мъжът заяви: „Където има грешка, има и прошка. Ще съдействам, където трябва. Няма да се укривам“.

    Съдия Иванова, прие, че до момента във воденото разследване са събрани достатъчно писмени и гласни доказателства, включително и направените от самия задържан пълни и подробни обяснения, които водят до обоснованото предположение, че обвиняемият е извършител на престъплението, за което му е повдигнато обвинението.

    Според съда е налице и втората предпоставка за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, тъй като събраните до момента доказателства, не опровергават презумпцията за наличие на реална опасност обвиняемият да се укрие или извърши престъпление. Съдът отчете, че престъплението, за извършването на което обвиняемият е привлечен в това му качество се отличава с висока степен на обществена опасност, предвид количеството и стойността на пренасяното наркотично вещество и организацията по извършване на деянието. Освен това наказателното производство е в начална фаза, като предстои извършването на множество процесуално следствени действия, включително и такива по установяване самоличността на лицата, участвали в организирането на възлаганите на обвиняемия курсове, извършвани и преди задържането му.

    Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 30.12.2025 г. от 10:00 ч.

    Източник: Haskovo.NET

    Последни новини