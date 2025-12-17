От х:

Регистрация

Въведоха сериозни промени при определяне на най-добрите спортисти на Хасково

Община Хасково въведе сериозни промени в правилата за избор на най-добрите спортисти, треньор и отбори на годината. До този момент гласовете бяха основно на репортери от местни медии и кореспонденти на национални такива. След промените журналистите вече няма да гласуват. Така и самите те ще си починат от лошите погледи на сърдите треньори и президенти на клубове, недоволни от оценката на състезателите им.

Според промените класацията ще става спрямо точкова система. Най-много точки носят успехите на олимпийски игри, следващото по важност състезание е световно първенство, после са европейски шампионат, балканиада и държавно първенство.

Важно е, че точки взимат само класиралите се в призовата тройка на съответния шампионат. Получените резултати от таблицата се умножават по 1,5 за олимпийски спорт и по 1 за неолимпийски. Остава условието клубовете да номинират картотекирани състезатели, като посочат резултатите им. Друго условие е състезанията да са част от годишния спортен календар на съответната лицензирана федерация. Ново условие е, че конкуренцията в индивидуалните спортове трябва да е била от минимум 10 участници, а при колективните спортове от минимум 4 отбора.

Промени има и в броя на категориите. Те се увеличават с една. Вече ще има класация и за най-добрите спортисти при децата до 13 години. Останалите са за юноши и девойки до 19 години и за мъже и жени. При отборите има няма промяна, категориите са две – за юноши и девойки и за мъже и жени. Остават си категориите за треньор номер едно и наградата „Силна воля“.

Подробна информация може да се намери на сайта на Община Хасково.

Източник: Haskovo.NET

