Водач се заби в дърво при опит да избегне изскочил на пътя елен

Водач пострада при катастрофа на пътя между тополовградските села Княжево и Срем, съобщиха от полицията. Вчера в 17:40 часа по третокласния път се е движил лек автомобил „Фиат“, управляван от 59-годишен жител на село Устрем. При опит да избегне сблъсък с пресичащо пътя диво животно – елен, водачът е загубил управлението, преминал е в насрещната лента за движение и се е ударил в дърво. Шофьорът е прегледан и освободен за домашно лечение. Пробите му са отрицателни.

Бързо производство е заведено в управлението в Любимец. Минути след полунощ тази сутрин, на кръстовище между булевард „Одрин“ и улица „Цар Освободител“ е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген“. Водачът му – 34-годишен от града е изпробван с дрегер, който отчел наличие на 1,94 промила в издишания въздух. Отказал е кръвна проба и е задържан до 24 часа.