Облачно и мъгливо над Хасковска област

Сутринта ще има мъгли, а през деня ще бъде облачно. В следобедните часове на места може да има няколко слънчеви часа. Температурите ще бъдат между -1 и 6 градуса. Вероятността за валежи от дъжд е ниска.

В четвъртък ще духа слаб до умерен северозападен вятър и видимостта в повечето райони ще се подобри, а облачността ще се разкъса. Дневните температури ще се повишат и ще са предимно между 10° и 15°. В петък вятърът ще отслабне, на места и ще стихне.

На по-малко места ще има мъгла или ниска облачност. Ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност и дневни температури отново на места до 14°-15°.