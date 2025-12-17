От х:

Облачно и мъгливо над Хасковска област

Сутринта ще има мъгли, а през деня ще бъде облачно. В следобедните часове на места може да има няколко слънчеви часа. Температурите ще бъдат между -1 и 6 градуса. Вероятността за валежи от дъжд е ниска.

В четвъртък ще духа слаб до умерен северозападен вятър и видимостта в повечето райони ще се подобри, а облачността ще се разкъса. Дневните температури ще се повишат и ще са предимно между 10° и 15°. В петък вятърът ще отслабне, на места и ще стихне.

На по-малко места ще има мъгла или ниска облачност. Ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност и дневни температури отново на места до 14°-15°.

Ученички от Езиковата гимназия в Хасково с първо и второ място в Национален конкурс по приложно изкуство
НАП и КЗП са извършили 564 проверки в търговски вериги и магазини за два месеца
Поддържащ кабел на тролейбусната мрежа се скъса на бул. „Раковски"
Двама млади водачи са в болница след катастрофа до Градската градина
Община Хасково дарява на АПИ идеен проект за изграждане на два обходни пътя на града
Каратеките на „Аида Вадо-рю" с отличия от турнир в Стара Загора
